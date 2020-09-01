一名14歲高雄少女，失蹤將近3天，1日終於在新竹找到人，並安全送回高雄，嫌犯除了號稱「保全界李宗瑞」的羅男，另一名王男、及羅男太太也被列為嫌疑人，當時警方尋找少女時，有一名自稱是王姓嫌犯的友人，在網路上發文替他護航，如今王男確定是嫌犯被逮，護航友人也遭到肉搜起底，身分竟是一名國小老師。

彰化縣某國小林姓代理老師是少女略誘案王姓嫌犯的友人，他上網替朋友護航要網友鄉民不要當網路鍵盤柯南，反遭肉搜。（摘自PTT／謝瓊雲彰化傳真）

少女失蹤後，警方動員找人，許多網友已經先肉搜到嫌犯還有相關人，「鍵盤柯南」功力驚人，不僅找到與少女對話的男子手機，保全羅男的性侵前科、身份、職業全被挖出來，甚至查出王男其實和羅男會共用帳號、手機，王男也被網友肉搜、撻伐。

因此一名自稱王男友人，在PTT以暱稱「法恩」的帳號貼文護航、還留言嗆網友，他發文說王男的照片、資料是被當人頭用，表示「剛剛說要幫他PO澄清文，還說怕連累到我們一起被影響，講話快要哭出來，我是看不下去啦，超想叫他把FB打開讓我保管，到時候一個來罵就告一個」。結果「法恩」反遭網友肉搜，找到他是彰化縣某所國小代課林姓老師，網友主動向彰化縣教育處通報，懷疑是否為共犯。如今王男被警方列為共犯，林姓教師也遭學校主動調查。

校方指出，林老師坦承跟王姓嫌犯是朋友，擔心朋友是否被盜用帳號、或是因負面新聞事件想不開，才主動在PTT上發文替朋友澄清，進而與網友發生一連串言語風波，如今王嫌落網被警方認定是嫌犯，林老師也感到後悔，對牽連到學校覺得很抱歉。

校方表示，林老師是一年一聘的社會科科任代理教師，已任教4年，未婚、年約30歲，個性安靜、教學正常。事件發生後，該校今日已召開教評會，針對其個人網路發言行為是否違反相關規定，進行討論和相關處置。

今年3月間因網紅蔡阿嘎被打，彰化也有游姓國小資深教師公開針對新聞留言酸蔡「被輕敲兩下又上新聞很賺」慘遭肉搜，任教學校和家人全被曝光，最後還公開致歉；這次又有代理老師主動上網為友人護航反遭網友撻伐攻擊，彰化縣教育處指出，在網路上用字遣詞應多加思考，對相關公眾矚目事件，思考要更謹慎，避免引發社會觀感不佳，將要求各校落實安排網路禮儀課程，提醒教師們在網路社群上謹言慎行。

(中時新聞網)