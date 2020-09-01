為培養多元能力人才、滿足產業界需求，達到縮短學用落差目的，包括泓鉅精機公司等4家企業攜手，1日與勤益科技大學簽署「智能製造人才培育及獎助學金」計畫，將在學校教師帶領、企業界實習的合作模式，以「產業專題製作」研究方式培育多元化人才。

參與此人才培育計畫的企業包括泓鉅精機股份有限公司、和昕精密科技有限公司、上銀科技股份有限公司及喬崴進科技股份有限公司，4家企業代表與勤益科大共同簽約合作，盼幫助學生發現業界在智能製造、機構設計及自動化設計、生產力4.0等方面的問題，並透過學校研究方式尋找解決辦法。

泓鉅科技集團董事長李雙鈺表示，機械領域的專業很寬廣，現有企業需要的不再是單一專業人才、而是整合性多元人才，藉由此合作整合學校老師專業、工廠上下游的資源，結合表達、寫作等人力，希望開設一個菁英學程，讓人才培育更完善。

上銀科技公司董事長卓文恒指出，不論是產業攜手或產業學院，上銀目前與各大學產學合作學生達上千人，透過不同的合作模式與實習規畫，可以讓學生更深刻了解自己所學專案的問題。

勤益科大表示，此合作串聯學生大二暑假的校外實習、大三全年專題製作及寒暑假校外實習、大四全年校外實習，可以長期培養符合產業界需求的人才，並藉由專題製作、產業實務專題等方式與廠商合作，增加課程實用性。

(中時 )