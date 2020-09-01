南韓新增235人確診 重症病患2周暴增11倍 17:192020/09/01 中時 施施 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南韓中央防疫對策本部9月1日表示，今日較昨日新增235件新冠肺炎病例，累計確診人數已突破2萬。新症連續3天維持在300人以下，但重症患者案例數量明顯飆升，較2周前增加11倍之多。(美聯) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南韓中央防疫對策本部9月1日表示，今日較昨日新增235件新冠肺炎病例，累計確診人數已突破2萬。新症連續3天維持在300人以下，但重症患者案例數量明顯飆升，較2周前增加11倍之多。 新增病例以本地感染佔絕大多數，多數位於首都圈，包括首爾、京畿道、仁川。另外，2周內有逾百名患者情況危急，累計死亡病例共324人。 疾病管理本部稱，過去2周內，逾3成確診患者都超過60歲，且感染源頭不明的個案持續攀升，情況令人擔憂。 (中時 ) #南韓 #確診 #新冠肺炎 #重症 #疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 美陷孤立達歷史頂峰 華郵痛批蓬佩奧「史上最差國務卿」 - 國際 17歲青年射殺BLM示威者 因一理由讓川普替他辯護 - 國際 陸拘留澳知名華裔女主播 澳嗆：不出賣價值觀 - 國際 泰國廢妃重磅回歸 露小蠻腰飛德會國王 - 國際 親兄弟輪流睡嫂子 狂生11小孩「不知爸爸是誰」 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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