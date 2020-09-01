南韓中央防疫對策本部9月1日表示，今日較昨日新增235件新冠肺炎病例，累計確診人數已突破2萬。新症連續3天維持在300人以下，但重症患者案例數量明顯飆升，較2周前增加11倍之多。

新增病例以本地感染佔絕大多數，多數位於首都圈，包括首爾、京畿道、仁川。另外，2周內有逾百名患者情況危急，累計死亡病例共324人。

疾病管理本部稱，過去2周內，逾3成確診患者都超過60歲，且感染源頭不明的個案持續攀升，情況令人擔憂。

(中時 )