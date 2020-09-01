「2020數位應用週」今（1）日正式開幕，期間除了系列活動與論壇以外，中華軟協與工商時報也共同主辦第六屆「金漾獎」選拔，今年首度擴大，新增智慧健康、金融科技類別，分別由互聯安睿資通公司、英特內軟體公司、智運國際科技公司分別榮獲智慧應用、創新商模、金融科技類冠軍，並由工商時報社長陳國瑋與冠軍團隊進行深度座談。

「2020金漾獎」舉辦已6年，持續深耕扶植台灣新創的亮點團隊，今年擴大選拔範圍，從60多家創新應用案源中遴選出20項優異新的資訊應用產品，協助更多新創業者跨大步發展創新服務，展現台灣數位軟實力。

以今年「金融科技」冠軍智運國際科技公司為例，該公司雖成立僅半年，但其推出「LANLIFE」服務連結國人使用最普遍的Line，讓軌道附近商家可以輕鬆在線上開店，而線上店家也可以運用智慧販賣機作為銷售管道，提升曝光度拓展客群，解決了部分交通場域招商困難問題，智運國際也因其提出破壞式創新的營運模式，獲得高雄捷運、輕軌、台南轉運站採用。

智運國際執行長張雍銘觀察指出，台灣Fintech未來成功的關鍵在產品的專業面以及使用面。他表示，資安、Fintech對於中小企業來說，導入門檻太高，但同時，大型的軟體公司量體太大，小型企業根本「無福消受」，台灣需要更多「適切性」的軟體，才能加速新興科技真正的落地應用，更需要政府針對不同產業別，建立良好的溝通渠道，才能帶動整體產業往上發展。

而今年是台灣5G開通元年，勢必推升大數據與物聯網發展，製造業資安也成為棘手問題。《2020金漾獎》「智慧應用」冠軍互聯安睿資通公司即看到製造業即將面臨資安風險。全球代工龍頭台積電2018年曾因資安漏洞，遭遇中毒當機，影響全台各廠區，足足3天才完全恢復，成為台灣史上最大宗資安事件。互聯安睿執行長余俊賢認為，若能在一天內恢復廠區運作，將可減少2/3損失，顯見資安重要性不容忽視。

長期協助新竹科學園區資安維護的互聯安睿，推出ArcRan智慧製造資安聯防方案，可扮演整合的角色，站在資安制高點的角度，將客戶不同的需求匯整到戰情平台，達到量身打造客製化的資安方案，降低客戶可能遭受的損失。

而《2020金漾獎》「創新商模」冠軍是老牌軟體公司英特內軟體，深耕海內外資訊系統市場已有20年，對許多中小企業邁入電子化過程所遇到的困難知之甚詳，而為因應這一波數位轉型浪潮，如何讓許多中小企業主在看不懂程式碼下，也能快速數位化。英特內軟體推出[email protected]平台，只需半天工作時間就可讓系統就位；且模組價錢具高性價比，又可以有效解決中小企業因缺乏IT人員的困擾。

三位冠軍得主對於台灣軟體人才的素質都抱持高度肯定，然而英特內軟體營運長丁文喻則特別指出，國內軟體人才不足，當亞洲鄰國都在發展軟體國家隊的時候，台灣卻在當中缺席。他表示，人才是發展更優質產品的基礎，發展軟體國家隊不只是政府的責任，更需要產官學一齊努力，把人才的基底打好打穩，進而推升台灣成為數位科技之島。

(工商 )