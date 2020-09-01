亞洲．矽谷計畫執行中心為協助企業介接創新研發能量，導入AI應用技術方案，以提升產能及附加價值，將與工研院「AIdea人工智慧共創平台」合作，共同辦理「產業出題、AI解題」徵案及競賽活動，向企業公開徵案，透過產業、新創與平台共創模式，協助企業導入AI能量。預計甄選出3家廠商進行解題，每家提供10萬元補助。

為協助國內廠商轉型升級並為了促進AI產業發展，亞洲．矽谷計畫執行中心攜手桃園市政府經濟發展局，以公開徵求方式，邀請國內廠商出題，經遴選後之3家出題企業，亞洲．矽谷計畫執行中心將補助10萬元，而解題成果優勝的新創團隊更有機會與國內大廠合作。

亞洲．矽谷計畫執行中心於徵案截止日起一個月內與報名廠商進行訪視、診斷與議題評估，遴選出3家廠商，並進行資料整備，成為本活動出題企業後，將於10月中旬在AIdea平台上公開議題，公布3家出題企業解題題目。AIdea平台內資料科學家及新創團隊可參與解題，進行資料下載與演算法模型開發，並將結果上傳至AIdea平台進行驗證與評比，於12月中產出最佳解題方案。預計於12月下旬針對最佳解題方案舉辦成果發表暨頒獎典禮，邀請出題企業及優勝團隊分享成果並進行頒獎。

「AIdea人工智慧共創平台」係由工研院執行之AI人工智慧共創平台。主要宗旨是希望透過平台的共創機制，一方面彙集廠商的問題與資料，另一方面則鏈結產學研合作，投入AI人工智慧分析與解題能量，提供出題廠商整體應用解決方案。目前AIdea平台已累積許多國內獨特的產業議題，實際案例涵蓋醫療影像分析、石化製程反應預測、電子產品備料預測、展場民眾特徵分析、生產智慧排程規劃、瑕疵光學檢測、光電製程品質預測、水果分級及不良品挑選等多元產業應用。

成功案例如：國內知名計程車業者透過AI人工智慧預測未來特定時間及地點的乘車需求，有效增加載客率、降低乘客等車時間，進而減少空車與廢氣排放量。另外，與中華民國乳業協會合作，運用AI人工智慧精準預測台灣不同地區牧場生產的乳量，對於台灣酪農在智慧化牧場管理與乳價擬定有相當程度的助益。

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