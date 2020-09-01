總經費1,047.93億元的桃園鐵路地下化，將由中央負擔75%、地方負擔25%，在綜合規劃核定後，辦理細部設計及用地取得，預計在工程發包開工後7年通車，可改善沿線共20處平交道、8處地下道及8處陸橋，鐵路騰空路廊則規劃關建綠園大道，配合三心六線計畫，打造北北桃1小時軌道生活圈，有效促進都市縫合。

桃園市長鄭文燦1日陪同行政院長蘇貞昌視察桃園鐵路地下化，鄭文燦表示，桃園鐵路地下化全長約17.945公里，已進入實質推動階段，規劃3座既有車站地下化（桃園、中壢、中壢）、設5座通勤站（鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮），其中鳳鳴及平鎮首尾站將優先提早完工，紓解桃園站及中壢站運輸壓力，亦讓鶯歌及平鎮居民及早享受鐵路便利性，而桃園站、內壢站及中壢站也將開發車站專區，引進商圈，活絡地方發展。

鄭文燦表示，感謝行政院前瞻計畫支持，讓軌道建設從雙北延伸到桃園成為現在進行式，且桃園鐵路地下化陸續順利推動中，未來中壢將是捷運及鐵路地下化共構的交會點，桃園站及中壢站也以新板特區為範本，打造新的交通樞紐及商業重心，盼加速都市轉型，讓桃園進入更人本、環保及有效率的軌道運輸時代。

台鐵每日運量約60萬人次，桃園各站運量約12萬5,000人次，桃園站為僅次於台北站的全國第二大站，中壢站則為全國第三大站，鐵路地下化將有效提升交通及發展效益。

行政院長蘇貞昌表示，桃園鐵路地下化總經費1,047.93億元，將由中央負擔75%，地方負擔25%經費，有效減輕地方建設負擔，未來土地回收若有收益，盼比照此比例計算回饋中央。

交通部鐵道局胡湘麟局長說明，桃園鐵路地下化工程將在綜合規劃核定後，開始辦理細部設計、用地取得及發包施工，未來桃園、內壢及中壢車站將在第一階段優先通車，增設的5座通勤站將在第二階段通車。

(工商 )