上半年財報表現出色的電池模組廠—加百裕(3323)下半年可望更好！加百裕董事長黃世明表示，現在大家對市場很樂觀，訂單看到第4季都是正向增加中，不過還是要看第4季消費旺季賣得好不好，明年因5G及CPU效能提升可望有換機潮，雖然明年NB無法像今年成長幅度，但還是會成長，儲能及電動自行車等非IT產品也會比今年好，明年整體業績會優於今年。

加百裕今天下午舉行法說會，由黃世明親自主持，黃世明表示，今年是很特別的一年，NB需求成長很快，尤其是用最高階CPU及電池的電競NB部分，在上半年增加最多，至於以教育市場為主的Chromebook因產品規格多由國家主導，且多數是標案，有標到就有，沒有標到就沒有，客戶多是以急單形式下單，這些產品主要是第三世界或美國有部分需求，對公司來說不是重要的產品，下半年整體市場趨勢還是正向往上。

就下半年各產品市場狀況來看，受到新冠肺炎疫情影響，遠距居家辦公及線上教學等需求持續，加百裕表示，下半年NB可望維持與Q2差不，甚至會強一點，通訊產品下半年展望也不錯，在公司積極佈局的非IT產品部分，由於公司在電動工具、電動兩輪車、電網及家庭儲能電池等領域已有佈局發展相關技術8到10年，目前客戶及產品的品項持續增加，下半年狀況不錯，整體營運展望相對樂觀。

黃世明表示，過去幾年非IT產品一直往上成長，但今年因NB需求成長很快，IT產品佔比超過70%，非IT產品佔比降至30%以下，不過明年我們會衝刺非IT產品，預估IT產品佔比將會下降。

目前加百裕有大陸、台灣及印尼三個廠區，其中大陸佔比還是最高，黃世明表示，每一個廠區都有定位，公司在2005年開始把電池模組產能移到昆山生產，由於電池很重，必須靠近市場靠近客戶，目前NB、手機及電動工具機都在昆山廠做，未來大陸廠區不會再擴產，在台灣廠部分，公司3年前把客戶沒有指定在大陸生產移到台灣生產，目前台灣廠主要是生產電動自行車及儲能等非IT產品，至於印尼廠主要著眼印尼當地市場，由於印尼是全世界第4大人口國，中產階級上來很快，有機會變成不錯的消費市場，在前年設立公司，未來產品將以當地需求為主。

展望下半年及明年，黃世明表示，現在大家對市場很樂觀，訂單看到第4季都是正向增加中，不過還是要看第4季消費旺季賣得好不好；至於明年，隨著5G來臨，明年NB可望因5G及CPU效能提升有換機潮，但明年成長幅度不會像今年20%到30%，可能只有10%，儲能及電動自行車等非IT產品會比今年好，由於今年第1季很差，下半年會比上半年好，明年亦可望比今年好。

(時報資訊)