群聯電子(8299)今日宣布推出採用群聯S12DC控制晶片的世界最大容量15.36TB企業級QLC SSD儲存解決方案。相較於傳統機械式硬碟(HDD)，群聯的企業級S12DCQLC SSD 儲存方案能針對讀取密集儲存應用(Read Intensive StorageApplications)提供更高的效能、更低的功率消耗、以及更高的伺服器機架儲存安裝密度。

研究副總裁Don Jeanette表示，自2020年起，QLC SSD在資料中心市場的採用率將持續攀升。而QLC NAND的每單位4位元特性 (4bits/cell)，將有效地降低SSD儲存單位成本，並為這些讀取密集型應用客戶提供更多長期價值。此外，TRENDFOCUS也預估企業級SSD 市場將維持每年 1000萬顆的市場規模，而尋求高容量與低成本 SATA SSD儲存產品的企業伺服器及資料中心客戶，高容量的企業級 QLC SSD產品將是非常好的選擇。

群聯董事長潘健成也接著補充，此次發佈的企業級S12DC 15.36TB QLC SSD解決方案，不僅是目前市場上最高容量的企業級QLC SATA SSD，更重要的是，群聯能為全球企業級SSD客戶提供完整的客製化服務，以滿足各種不同客戶的應用系統，進而提供最佳的效能優化以及產品差異性。長期以來，全球客戶對於群聯所能提供的完整客製化服務，均表示高度的肯定與黏著度。

(時報資訊)