和勤(1586)8月合併營收2.03億元，月增3.18％，年增21.23％；累計前8月營收13.79億元，年增7.33％。和勤表示，大陸車市銷量回到成長軌道，下半年進入傳統旺季，客戶訂單按計畫增量，電動車零件的出貨也持續穩定增加，汽車零件營收淨額已連續第三個月來到今年單月新高，預計旺季效應可以持續到年底。

和勤8月兩大業務的營收分別為：汽車零件1.43億元，佔比69.38％；硬碟機構件（VCM Plate）0.53億元，佔比25.96％。汽車零件業務方面持續穩定增長，美系電動車的新增零件供應已經開始量產出貨，加上原本的零件增量，電動車零件出貨逐月成長；此外，大陸車市回溫，尤其疫情高峰過後以及水患的災後換車需求，下半年大陸汽車消費預期將更為熱絡，和勤的汽車零件營收6月以來已連續三個月站上今年高點，預計持續走高至年底。硬碟機構件以雲端伺服器硬碟機種為主，雖然硬碟（HDD）產業規模縮減，和勤的硬碟機構件業務營收減少，但產品組合轉向偏重高階機種，毛利率明顯提升。

和勤近年逐步調整產品組合，成效在今年明顯展現，上半年平均毛利率21.29％，較去年同期大增8.95個百分點；其中，第2季單季毛利率22.40％，不僅是連續三個季度毛利率提升，更創下近3年的單季毛利率新高。公司表示，隨著低毛利產品陸續結束出貨，公司產品組合結構持續優化，下半年的毛利率還會再向上攀升。

公司持續擴大與電動車大廠合作，除目前零件出貨量隨著電動車銷售成長外，明年可望再增加供應新的零件品項。在大陸車市部分，今年合資車廠一度因疫情面臨海外供應鏈斷鏈危機，為分散風險，過去車廠由海外進口的零件已規劃要國產化因應，和勤在疫情和緩後，已接到多項產品開發案件並著手進行開發，預計未來一、二年將會陸續發酵。

(時報資訊)