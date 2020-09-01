◎啃老還犯罪 網路男蟲誘騙無知少女

涉嫌誘拐高雄市14歲少女的31歲羅姓男子，是「媽寶」沒有固定工作，高雄警方在竹東鎮中興路透天厝天花板夾層尋獲少女，是羅男母親買給他的房子，PTT網友扮柯南指羅男是在社群網路用假身份設局，以利誘手法對無知少女下手。

◎不只開放美豬 農委會同步放寬瘦肉精做飼料

中央宣布開寬美豬、美牛進口，引發民眾憂心吃到含瘦肉精豬肉疑慮，有民眾爆料，不只這樣，農委會也在8月28日修正動物用藥管理辦法，修正乙型受體素萊克多巴胺，也就是俗稱瘦肉精做為牛、豬飼養飼料，爆料者直稱，一旦該法修訂後台灣的牛豬全都會被污染。

◎桃園鐵路地下化 蘇貞昌允中央負擔786億

桃園鐵路地下化工程如火如荼進行中，行政院長蘇貞昌與交通部長林佳龍1日至中壢車站後聽取現況報告。蘇貞昌1日指出，中央在鐵路下地的計畫中，從2012年負擔199億增加到現在的786億，負擔比率高達75％，強調「做建設的人不必計較出多少力」。

◎iPhone 12要來了 傳蘋果要求供應商備貨7500萬支

蘋果新iPhone（暫稱iPhone 12）即將亮相，傳出蘋果（Apple）已經要求供應商今年供應7500萬支5G iPhone，數量跟去年差不多，顯示儘管新冠肺炎疫情導致全球經濟衰退，蘋果產品的需求量仍未減少。

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(中時新聞網)