王品集團首次進軍新品類「日式定食」，推出新品牌「町食就是定食」，主打17種主餐選擇，搭配漬物、小菜、越光米飯、味噌湯、茶碗蒸、甜點共7品，還有飲料自助吧無限暢飲，堪稱業界「最飽足、最滿足、CP值最高」定食，卯上大戶屋、彌生軒、勝博殿、定食8等四間定食品牌，掀起搶客大戰。

台灣人愛去日本，更對日料情有獨鍾。後疫情時代「偽出國」當道，王品推出「町食就是定食」新品牌，希望用「舌間上的旅行」，一解每年400萬人次的哈日之癮。隨著「町食就是定食」成立，王品集團的泛日系料理布局更完善，從客單700-800元的「藝奇新日本料理」、600-700元的「陶板屋」、350-400元的「品田牧場」到客單300-350元的「町食就是定食」一網打盡。「町食就是定食」將於2020年9月在台北光復南開出首店，目標在未來一年展店3-5間。

「町食就是定食」主餐包含定食、鍋物及丼飯三大類，以關西「西京燒」烹調的鱒鮭定食、北海道名物石狩鍋、經典腰內豬排丼，搭配章魚燒小丸子、起司可樂餅等豐富小點，要讓「人人都能吃到飽」，同時選用禪風文字爐、陶瓷菊皿、木匙木筷等日系器皿搭配精緻擺盤，保證讓文青好吃、好看又好拍！

「町食就是定食」首推人氣王「柚香鹽烤松阪豚」，選用有「黃金六兩肉」之稱的豬頸部位，一隻豬只能取出兩塊約600克重，口感脆彈、越嚼越軟嫩，經慢火烘烤至金黃，搭配特製柚香椒鹽粉，爽口不膩。搭配文字爐加溫，「吃到最後一口還是熱的」。「清酒蒸龍虎斑」吸睛度滿分，專屬桌邊「嗆酒秀」，烈焰引出醇厚清酒香氣，勾人食欲。龍虎斑肉質細嫩有彈性，清蒸烹調最能嚐出食材的鮮美。

「町食就是定食」首間門店坐落於台北光復南路，共62席座位，空間清爽明亮帶日系風格，淺色木作搭配跳色妝點，融入日本獨特的「祈福搖鈴」互動裝置，消費者可以比照到日本神社參拜，拜拜、投5元、手搖鈴，感謝享用今日美好的一餐，最後可拿取祈願御守，寫下心願掛在祈福牆上。所有祈願所得每月都將捐贈予安得烈慈善協會，吃得豐盛的同時，也幫助更多孩童免於飢餓。

(中時 )