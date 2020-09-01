2020雞籠中元祭「放水燈遶境祈福」將於1日晚間6點50分從基隆市政府門口起跑，今年由輪值主普聯姓會值東白姓、童姓宗親會，引領遶境遊街，主辦單位指出，遶境隊伍將在信一路單側於6點開始集結，現場停車會受影響，市府方道路在晚上7點會部進行人車分流管制，並在市府前進行贈匾儀式。

主辦的主普聯姓會指出，整體遶境活動7點正式開始遊行，從信一路出發、右轉義二路遊行、左轉信七路、左轉義一路在憲兵隊前等待，並預計在晚上7點30分，由市政府出發遶行整個市區、7點35分車隊前導到達海洋廣場前施放煙火及船隻鳴笛噴水，而遊行車隊所經市區路線也將進行局部管制，水燈頭車預計8點30分到達海洋大學集結，並在晚上9點進入望海巷，晚上11點前完成施放各姓氏水燈頭，主辦單位強調，望海巷區域將從晚上9點開始管制，請欲前往的民眾，帶好口罩，並注意交通安全。

市長林右昌說，今年放水燈遊行仍將延續，但形式為因應防疫期間有所調整，不徒步、不表演、不封街，以車隊遶境祈福方式，歡迎民眾一同參與各項祭典科儀，但仍提醒為落實防疫新生活，請民眾參與時記得佩戴口罩，維持社交距離。

(中時 )