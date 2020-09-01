外資圈把握第三季電子旺季契機，積極向外推廣台股新投資標的，摩根大通證券初評微星（2377），給予「優於大盤」投資評等與180元高檔合理股價，看好電競商機再升級。

摩根大通證券指出，微星身為頂尖電競PC品牌，同時是全球重要主板與顯示卡供應商，短期可受惠NVIDIA、英特爾推出新晶片組，參與強勁的PC零組件循環；中長線方面，電競人口持續攀升，加上新產品垂直整合，對微星都是有利因素。

小摩進一步說明，因新冠肺炎疫情影響，不只推升在家工作需求，也讓「在家遊戲（Play from Home）」蔚為新潮流，隨愈來愈多創新的電玩社交平台如雨後春筍般推出，電競市場蓬勃發展、電競參與人口也益發龐大。

考量微星營運有七成比重與電競相關，定位又鎖定高階市場，最能受惠電競趨勢上升商機，其筆電2020年出貨量將大增四成，2021年在高基期基礎上，又再年增一成；其次，微星憑藉電競品牌優勢地位綜效，於電競顯示器市占將提高，占營收比重亦將由2019年的不到6％，近乎倍增至2022年的11％。

外資估算，微星2020年獲利大爆發，每股純益年增54％，超越一股本至10.2元，走出2019年谷底，2021、2022年各為12.05與13.15元。

(工商 )