總統蔡英文日前宣布，拍板開放美豬、美牛進口，而過去在前總統陳水扁、馬英九任內，都沒開放，為何卻選在這時候開放，美國「克萊蒙研究院」政治經濟博士秦宗春認為，政府爭取台美簽訂自由貿易協定（FTA）背後，是為「國與國」的關係。

現任中原大學國際經貿學系助理教授秦宗春，近日接受《中評社》專訪，被問及「兩岸ECFA即將到期，政府是否可能藉台美FTA，來彌補經貿損失？」他說，若以「台美貿易」與「兩岸貿易」今年六月數據來看，台灣跟美國進出口占貿易總額13.2%，同期台灣跟大陸進出口占貿易總額35.9%，他認為，不太可能用台美貿易，來彌補兩岸經貿的缺口。

他進一步用數據分析台灣的進出口數據指出，台灣和大陸(含香港)的進出口占貿易總額35.9%，其中出口占貿易總額46.1%、進口23.5%，貿易總額還持續成長13.1%，其中出口成長13.8%，進口成長11.4%。但若反觀台灣跟美國進出口占貿易總額13.2%，其中，出口14.9%，進口11.1%，貿易總額成長8.6%，出口成長3.7%，進口成長－23.5%。

秦宗春強調，若真的簽署台美FTA，對台灣獲得更多的是政治利益，外界會解讀是想要「國與國」的關係。

(中時新聞網)