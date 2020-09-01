積極投入水泥產品減碳，台泥1日指出，八月初通過環保署審查，建置完成台灣水泥產品的類別規則（Product Category Rules, PCR），取得台灣第一張水泥產品碳標籤，最快今年第四季台泥水泥產品將標示碳足跡標籤。

另外，台泥也在昨（1）日，與全球水泥及混凝土協會GCCA等40個產業標竿企業，共同發起「2050氣候願景」，公開宣示工業界將致力降低水泥及混凝土碳足跡，在2050年前達到水泥產品碳中和的最積極目標。

台泥董事長張安平表示，人類的文明和自然環境，應該同時可兼顧，並得到改善。二氧化碳排放和環境間的平衡，是水泥業的挑戰。台泥將盡最大努力，履行對地球的責任和義務。

台泥指出，台泥從2019年啟動科學減碳計畫，今年6月成為大中華區第一家通過科學減碳目標SBTi的水泥企業，依照聯合國氣候小組IPCC科學家與國際能源署的方法學，2025年碳排放強度與總排碳量較基準年2016年降低11％。

而為進一步與國際水泥產業共同承諾，盡力降低水泥及混凝土的二氧化碳足跡，逐步達成2050年碳中和目標。台泥指出，除了具體承諾，2020年7月台泥完成市售占比最高的卜特蘭I型水泥與3000psi混凝土碳足跡認證，8月取得環保署發出的第一張水泥產品碳標籤。

全球工業「2050氣候願景」，是由國際水泥及混凝土永續組織GCCA（GLOBAL CEMENT CONCRETE ASSOIATION）所發起之產業行動，GCCA是全世界最重要的水泥產業協會，由40家標竿企業組成，並由各公司CEO為代表，每年定期討論產業的永續方案。這些全球水泥指標企業包括LafargeHolcim、CNBM（中國建材）、Heidelberg、Cemex、CRH 及Taiwan Cement Corporation（台泥）等全球知名水泥集團，這也是水泥產業全球首次聯合倡議。

身為全世界第八大水泥集團的董事長，張安平也獲GCCA邀請，擔任新聞發布引言，並發布於GCCA官網。

(工商 )