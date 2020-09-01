前總統馬英九日前表示，解放軍攻台恐將是「首戰即終戰」，引起台灣各界熱烈討論，加上大陸軍方近日頻頻演習，都讓許多國人對台灣的安全充滿擔憂。不過，國防部長嚴德發今（1）日表示，國軍沒有撐多久的問題，他們心中只有一個信念，那就是絕對不能讓敵人得逞。

嚴德發今日出席「全國各界向軍人致敬」餐會，他在致詞的時候表示，先是向在場官兵說「大家辛苦了」，接著他指出，國軍有最堅強的信心跟堅強的戰力，能夠捍衛國家、人民安全。「國軍從來沒有撐多久的問題，我們心中只有一個信念，就是任何時刻絕不讓敵人得逞。」

嚴德發也呼籲在座的官兵代表，回到單位之後轉達他對全體官兵辛勤付出的嘉許，並表示，「你們是最棒的軍人，也是全體國人的驕傲。」

前總統馬英九日前在研討會上批蔡政府「不承認九二共識造成國家不安全」，民進黨則回應，這場研討會宛如馬政府時代的兩岸立場宣導會，論述不合時宜、不知所云，並反批馬前總統仍沉溺於過去的自傲感中，無視台灣當前主流民意。而馬英九基金會執行長蕭旭岑回嗆，當前台海不安全，是國際組織認證，他請蔡政府的一群發言人，省省抹紅、扣帽子的老招，先對國際與美國人的看法認真回應。

(中時新聞網)