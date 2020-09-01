台灣5G已正式開台，Yahoo TV表示，透過3D模擬、臉部捕捉、動態捕捉、VR/AR/XR等先進成熟技術，持續於「資訊娛樂」、「跨界合作」、「虛擬網紅」三大面向推出創新內容。截至2020上半年，運用XR新技術所產製的影音，相較去年同期成長近1.7倍，總觀看次數更突破1,800萬。

Yahoo TV表示，今年上半年，不論在新聞議題或軟性生活資訊，皆延伸融入XR、TV AR、即時動態捕捉等新技術。例如：於Yahoo TV《鄉民大會》決戰2020?總統大選開票特別報導中，採用AR 3D立體字即時呈現網友留言。此外，也發展科普性質應用，如Yahoo TV《彭博士觀風向》，就整合虛實，讓觀眾感受在不同雨量下可能造成的淹水災情、以及在颱風季節中應注意的防災事項。

同時，Yahoo TV也與《早安健康》合作運用XR技術，剖析人體肺部受到新冠肺炎病毒感染的狀態。而針對全球旅遊禁令，Yahoo TV則打造「異地共演」新應用，包括：透過XR打造「好想出去走走：高雄x黃明志虛擬演唱會」，同時在線觀看次數破5萬，讓身在馬來西亞的藝人能站上高雄的舞台。另外還有頒獎人與領獎人虛擬同台的「XR創星金典頒獎典禮」、結合AR Live技術和虛擬網紅虎妮LIVE表演等，創造生動臨場感。

展望未來，Yahoo TV持續與產官學界合作，擴展5G內容應用的技術和經驗。今年8月舉辦「Verizon Media DSP 行銷繪客室」虛擬論壇，就在活動尾聲推出After Party DJ Show，以動態捕捉技術打造賽博龐克人，吸引超過5,500人次觀眾線上同歡。

此外，Yahoo TV同集團旗下的RYOT，亦與HTC VIVE、多家XR時尚藝術單位聯手，於倫敦時裝週期間首次舉辦完全由VR打造的時裝秀《The Fabric of Reality》，展現5G時代下的跨界新嘗試。

Yahoo TV攜手科碼新媒體今年7月正式進駐經濟部5G數位科技實證場域，此外也攜手台灣在地新創夥伴，包括XR EXPRESS TW、台灣虛擬及擴增實境產業協會（TAVAR）、XRSPACE等，讓內容更多元。Yahoo TV表示，將持續升級虛實場景技術和設備，全面加速發展XR次世代內容體驗。

(工商 )