基亞（3176)1日宣布，子公司德必碁(TBG)開發的抗體快篩試劑 (TBG SARS-CoV-2 IgG/IgM Rapid Test Kit)，取得美國FDA EUA（緊急授權核准），是台灣首家獲得核准的公司，該產品可以在10-15分鐘內得知檢測結果，並於美國銷售使用。

據統計，截至9/1止，在美國FDA網頁上公告EUA核准的血清學檢測產品共有41項，其中僅有13項產品和德必碁的抗體快篩試劑使用的原理相同，是利用膠體金法（驗孕棒使用的原理）做為檢測原理的產品，未來頗具銷售潛力。

德必碁的新冠肺炎核酸檢測試劑，6月間才取得美國EUA核准，此次快篩試劑又再獲FDA核准，兩項產品都是台灣第一個獲美國EUA核准的產品，指標意義濃厚。

德必碁抗體快篩試劑利用膠體金法檢測血液中的IgG/IgM抗體，優點是無須其他機器設備輔助，可以在10-15分鐘內得知檢測結果，用以協助診斷個體是否於近期或者之前曾受新冠肺炎病毒感染。

德必碁是基亞集團旗下專注於檢測事業的公司，此次新冠肺炎檢測試劑的全球布局，由基亞取得全球經銷權（紐、澳除外），德必碁則專注於產品研發和生產。

基亞表示，將與德必碁團隊以提供全方位新冠肺炎的檢測方案為目標，目前集團已完成檢測試劑於美國取證的階段性目標，有助於基亞集團在美國和全球市場的布局。

(工商 )