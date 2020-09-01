富邦悍將日前與國體藍愷青、台北興富發陳韋霖兩名左投達成共識，將以自主培訓方式簽約，藍愷青目前參加未來之星對抗賽亞大棒培訓隊，他今日透露僅差體檢通過就會簽約。今年選秀藍愷青成為遺珠，不過接到富邦球團連繫後，自己也認為能拚看看，欣然答應。

藍愷青目前就讀國體升大四，有不少國際賽經驗，今年3月在大專盃先發對上美和科大，完投9局無失分，表現相當亮眼，因此他決定報名今年選秀，「今年因為疫情有很多好手參加，原本給自己目標是6輪內，就算沒選上也可以繼續讀大四。」不過可惜藍愷青沒獲得球團青睞。

但身為左投的藍愷青有優勢，富邦球團要補強左投，藍愷青表示當時希望能拚拚看，若有機會就先進職棒，「我的優勢就是控球、變化球，但缺點大家都知道，球速不快，希望朝學長鄭佳彥（中信兄弟）學習，他也是控球不錯、擔任一人左功能的投手。」中職有不少自主培訓簽約後站上一軍舞台發光的選手，包含中信兄弟廖乙忠、統一獅林祖傑、富邦悍將游霆崴、樂天桃猿游朝惟等人。

藍愷青在未來之星對抗賽結束後才會向球隊報到，當時中職球季差不多進入尾聲，接著是秋訓階段，「今年也經歷不少比賽，休息時間不多，秋訓就好好準備明年賽季，希望能讓身體強化、更壯一點。」

(中時 )