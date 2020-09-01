富盛證券投顧宣布正式擔任安盛投資管理亞洲有限公司台灣總代理。自2019年12月起，安盛投資管理與富盛證券投顧已攜手合作銷售私募基金，2020年起又更加深合作關係，由富盛證券投顧擔任安盛投資管理台灣總代理，銷售台灣已核備之13檔安盛投資管理基金，安盛環球基金旗下的美國高收益債券基金、最佳收益基金、泛靈頓歐洲房地產基金等，最受青睞。

安盛集團(AXA Group)為全球最大金融、保險集團之一，1817年成立於法國，為全球最大壽險品牌之一，業務服務範圍遍及全世界，在全球 57 個國家擁有營運據點，擁有近 16 萬名員工，服務超過1億名客戶。

成立至今逾200年的安盛集團為保險、財富管理及資產管理服務的世界翹楚，被列為全球重要股市指數－MSCI歐洲指數及STOXX歐洲600指數成分股，顯見其市值及對金融市場之影響力。

安盛投資管理(AXA Investment Managers)為安盛集團旗下之資產管理公司，總管理資產達9170億美元，逾2380名員工註2，專注環境、社會和公司治理(ESG)，被評為歐洲200大最佳ESG資產管理公司第一名。

安盛投資管理為台灣人提供「安盛環球」與「安盛羅森堡」兩大系列基金，前者為經理人操盤之主動式基金，後者為電腦選股之量化型基金。安盛投資管理於亞洲的耕耘，追朔自1998年，目前亞洲服務據點包括香港、新加坡、雪梨、東京、上海、首爾及孟買。

安盛投資管理董事總經理暨亞洲區銷售及市場主管林忠漢表示，十分高興與富盛證券投顧總代理攜手深耕台灣。對安盛投資管理來說，台灣市場除了多元化和充滿活力外，亦擁有不容忽視的商機。

安盛投資管理亞太區行政總裁喬浤諾(Bruno Guilloton)亦表示，安盛投資管理視亞洲為重要地區及業務增長的主要引擎，此次合作被視為在亞洲業務推廣上的一大進展。

安盛環球基金台灣總代理富盛證券投顧董事長蔡政宏表示，在低利率時代，追求投資收益已是一項全民運動，台灣財富管理市場仍將持續增長，其中ESG以「永續」方式來復甦經濟，將有機會成為投資顯學。安盛投資管理提供專業投資解決方案，亦側重ESG發展，期待與將主動型、長線及負責任投資作核心的安盛投資管理合作，雙方共同目標為未來持續引進安盛投資管理優異且多元化投資產品，以符合投資人不同需求以及屬性，提供台灣投資人更佳的投資方案。

(旺報 )