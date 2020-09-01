名導魏德聖（左五）籌拍《台灣三部曲》，1日正式啟動高雄南星計畫區電影場景的搭建工程，高雄市長陳其邁（右五）等官員現身力挺。（柯宗緯攝）

名導魏德聖籌拍《台灣三部曲》，1日正式啟動高雄南星計畫區電影場景的搭建工程。（柯宗緯攝）

名導魏德聖籌拍《台灣三部曲》，1日正式啟動高雄南星計畫區電影場景的搭建工程。（柯宗緯攝）

名導魏德聖（中）籌拍《台灣三部曲》，1日正式啟動高雄南星計畫區電影場景的搭建工程。（柯宗緯攝）

名導魏德聖籌拍《台灣三部曲》，1日正式啟動高雄南星計畫區電影場景的搭建工程。（柯宗緯攝）

名導魏德聖籌拍《台灣三部曲》系列電影，歷經20年光陰，終於有了重大進度突破。1日在正式在高雄南星計畫區啟動搭景儀式，真實還原近400年前西拉雅部落「麻豆社」場景，他興奮直呼「這下子，不能再回頭了！讓大家知道我們是玩真的」。

該史詩作品《台灣三部曲》預計每部12億元、總共36億預算，將寫下台灣影史最高拍攝成本，首個場景動工落腳高雄。昨高雄市長陳其邁率副市長史哲、文化局長王文翠等官員到場力挺。

魏德聖透露，這3部電影要找的場景非常多，兩年前開始尋覓，這次選在高雄南星計畫區是因地形和場地，相當吻合想像中的主要場景西拉雅聚落「麻豆社」的樣貌。

該處將打造近2公頃西拉雅部落，搭建逾30間，主要由竹子、木材和茅草搭建的西拉雅人房屋，另包含教堂、穀倉、集會所、作業處等，並種植多種400年前嘉南平原的莿桐樹、林投樹、芭蕉樹、檳榔樹、椰子樹等植栽，真實還原部落生活。

電影集資計畫目前累計3000萬，已可搭建「麻豆社」費用。魏德聖表示，資金邊拍邊找，先從群眾募資走第一步，其他資源還在談，笑著回應媒體「唉，我才剛講到很興奮，就講到我傷心的問題」。

他透露，真的很高興又有緊張，「這下子，不能再回頭了」，只能往前衝，讓大家知道是玩真的，接下來可能面臨沮喪，請幫助我們過關。正式開拍期程表定明年8月也不會改變。

陳其邁指出，《台灣三部曲》重現近400年前台灣真實樣貌，做為台灣人不能不知台灣史。過去魏導演拍攝作品如《KANO》、《賽德克巴萊》也有到高雄取景，此次由高市府提供場地，將提供行政資源協助拍攝。

(中時 )