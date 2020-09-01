嫌犯盜用帥哥美女照片，誘騙被害人下注投資。(翻攝照片／林郁平台北傳真)

33歲鍾姓男子涉嫌架設假投資、真詐騙網站，專門以帥哥、美女照片招攬民眾加入，刑事局偵查第四大隊掌握該詐騙機房上月流竄到花蓮新城鄉，藏身在一處新落成的公寓，立即前往攻堅查緝，將鍾男等9嫌逮捕到案，初步清查自今年初起，投注金額高達3億元。檢方複訊後，鍾男及兩名幹部聲押獲准。

警方調查，鍾嫌架設一個投資平台網站，號稱可投資虛擬貨幣、博奕等多種標的，成員先利用臉書、手機等通訊軟體，尋找國內單身男女攀談，假冒帥哥美女與被害人交往，欺騙被害人感情，待時機成熟再以各種投資為由，誘使被害人加入會員，並免費提供500元體驗金由老師帶操作投資，讓被害人先嚐到甜頭，再慫恿購買點數騙取下注或投資。

警方查扣到桌上型電腦、筆記型電腦、手機等贓證物。(林郁平攝)

刑事局與花蓮縣刑大科偵隊共組專案小組，報請花蓮地檢署指揮偵辦，日前偕同除暴特勤隊、科技研發科及花蓮縣刑大科偵隊等單位前往搜索，逮捕鍾嫌等9名成員到案，並查扣桌上型電腦8組、筆記型電腦1台、手機13支等贓證物，初估被害人數達數百人，全案訊後，依加重詐欺、組織等罪嫌移送法辦。

(中時 )