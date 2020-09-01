苗栗縣獅潭鄉新店村鐘樓古道，獲客委會補助執行環境營造工程，內容包含擴建步道、手扶欄杆整修等，工程進度超前，預計9月中旬辦理驗收，另外，今年因梅雨土石鬆動，橫躺於錫隘古道72階的巨木「大葉楠」，經農業課與山城古道志工隊努力下，現已清除完畢，但仍呼籲登山客小心通過。

「爬上山敲響大鐘」是日據時期獅潭鄉民重要的警報器，經過多次整修、重現歷史風貌後，才有現在的鐘樓古道，然而木頭步道年久失修，公所向客委會爭取經費，去年底執行「鐘樓古道建置整體營造計畫」工程，原定今年底完工，公所祕書王千道表示，目前工程進度達9成，就快辦理驗收。

鐘樓古道有2處登山口，全長近400公尺，王千道指出，此次施作工項重點在於擴建步道長度，沿著竹林設置的手扶欄杆及原有步道修繕，還有新做導覽圖、觀景台等設施；古道環境清幽，可眺望獅潭老街，且富有人文素養，盼重新開放後，提供優質的戶外休閒場域，同時也讓遊客更認識在地文化。

獅潭鄉不僅有鐘樓古道，鳴鳳古道、錫隘古道也熱門登山健行地點，不過卻有1棵樹齡逾200年的大葉楠去年因梅雨季倒塌，今年6月又因梅雨季土石鬆動，剩餘樹幹滑落溪谷，再度壓毀石階與欄杆，苗栗社大與山城古道守護志工隊緊急在山溝旁開闢便道並設置警示牌。

王千道說，錫隘古道橫倒的大葉楠巨木，經公所農業課、社區大學古道志工隊努力，現已完成切割移除，可以安心通過。但志工隊呼籲該處有部份石階、鐵桿損壞，通過時需小心慢行。鄉公所另表示，志工隊日前也進駐維護東邊的仙山古道，將雜草劈除使步道重現。

(中時 )