台中市政府交通局為解決中區停車空間不足問題，規劃將擴建興中停車場。市議員江肇國1日抨擊說，從設計圖上發現停車場，雖3處出入口有設置電梯，卻獨漏鄰近中區公所和大誠分駐所未設置，恐將對洽公民眾造成不便；交通局表示，該局將擇期召開會議討論，並研議增設遮雨棚。

江肇國表示，前市長林佳龍任內規劃6億預算擴建興中停車場，現由盧市長負責規劃停車場設計圖。擴建停車場完工後，將可容納627席汽車格及300席機車格，不僅可增加附近居民停車便利性，還可以提供第二市場、柳川、中華路觀光夜市等人潮方便停車空間。

江肇國說，從市府所提供的擴建設計圖發現，鄰近中區公所和大誠分駐所的停車場出入口，卻未規劃設置電梯；且規劃新的里民活動中心與停車場連結處沒有搭設遮雨棚，恐對行動較不便長者、孕婦、幼童、身障人士等，發生與車爭道的險象環生情況。

江肇國認為，斥資鉅額公帑擴建停車場，若不夠便民或不符合里民需求，將會扼殺這項良善政策；建議市府在還沒蓋前都還有調整可能，市府應針對停車場問題癥結點通盤檢討，讓興中停車場可發揮利民、便民的實質效益。

交通局表示，考量車流量與進入動線擴建興中停車場共設置3處電梯與樓梯，皆可通達2樓里民活動中心。鄰近中區公所和大誠分駐所的空間，目前已規劃為管理室、商業空間與里民活動中心，該處建議設置電梯，該局將先檢討相關經費與空間使用許可，擇期召開會議討論。

交通局強調，里民活動中心與停車場連結設置於2樓，為便利民眾使用相關設施，後續將研議增設遮雨棚等設施。

(中時 )