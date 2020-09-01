兩岸一旦遇戰事，國軍可以撐多久？是國人高度關切與議論話題。國防部長嚴德發中午首度強調，國軍有最堅強的信心跟堅強的戰力，能夠捍衛國家、人民安全，我們國軍從來沒有撐多久的問題，我們心中只有一個信念，就是任何時刻絕不讓敵人得逞。

九三軍人節前夕，軍友社理事長李棟樑在台北國賓飯店舉辦「全國各界向國軍致敬」餐會，招待將近500位優秀官兵代表；除了嚴德發，國軍現役8位上將，從參謀總長到各軍種司令，軍政與軍備兩位副部長，國防大學校長與副參謀總長兼執行官全都列席，接受工商企業界致敬。

嚴德發並呼籲在座的官兵代表回到單位之後，轉達部長對於全體官兵辛勤付出的嘉許，「你們是最棒的軍人!」也是全體國人的驕傲。

李棟樑致詞時表示，這6年來，我們恢復敬軍團授旗、舉辦國軍楷模國外旅遊、發動企業敬軍活動、加強服務範圍，讓官兵有感，讓社會大眾了解國軍、支持國軍。這段時間裡他走訪基層單位1027場次，到東沙、南沙、烏坵、高登、亮島、樂山、大漢山、小雪山雷達站等偏遠單位，目的就是希望讓這些基層單位的官兵，都能感受到社會各界對他們的工作重視與肯定。

李棟樑還說，這6年來，各縣市軍人服務站每年三節邀請工商企業社團參與敬軍慰問活動超過2700團次，勞軍款總數超過6億元，他在此代表軍友社及國軍，向長期熱烈支持國軍的工商企業界好朋友們，表達由衷感謝之意。

李棟樑說，這幾年，軍友社努力照顧國軍及眷屬，希望能讓官兵安家、眷屬安心。各縣市軍人服務站結合地方政府、企業界、慈善團體，慰助急難病困官兵及眷屬4,541戶，慰問金額2,380萬餘元，我衷心希望在官兵眷屬發生急難時，能即時提供協助。

李棟樑說，再過兩天就是九三軍人節，軍友社推動「企業敬軍日」，包括食、衣、住、行、娛樂等優惠，今年已經超過3978家知名企業共襄盛舉，比去年增加了200餘家（尤其是國賓飯店更是全年都有敬軍優惠），可見全國各界對國軍官兵的肯定與支持。

(中時 )