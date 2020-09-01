活化資產，增加收益，炎洲（4306）公告與毓軒建設簽訂林口土地買賣合約，買賣標的為新北市林口區建林段60、75及76地號土地，此土地近三井outlet商圈，地緣位置佳，且因土地購入時點早，成本較低，推估處分利益7.79億元，每股獲利貢獻約1.4元，預計109年第四季或110年第一季認列入帳。

炎洲表示，近年積極砍掉虧損單位、活化資產，寧波薄膜廠上半年交易價款已全數收足，估計過戶程序完成後於109年第三季可認列處分利益，每股獲利貢獻約1.5元；如今已簽約完成之林口土地處分案，合計大幅貢獻業外獲利，每股獲利貢獻2.9元。

另已規畫將處分的上海廠及福州廠，現有多組買家洽談中，其中上海廠同樣成本低，亦有較大之潛在獲利。

展望未來，炎洲指出，本業膠帶業務自第二季起營運大幅回升，包材通路之獲利亦可大幅成長，另持續進行的房地產三個預售推案，銷售狀況超出預期，銷售率都超過六成，預估很快即可完銷，營運、獲利持續復甦、攀揚。

炎洲旗下旺洲開發林口推出預售案「旺洲逸品」，案量30億元；新莊「炎洲旺年匯」及「炎洲THE ONE」預售案，案量為10億及18億元，預計2022～2023年陸續交屋認列。

此外，越南近期經由國會通過歐盟越南自由貿易協定協商，另在東協架構下有紐澳、印度、中國等地貿易協定，炎洲規畫在越南建置二至三條PVC膠帶產線。

(工商 )