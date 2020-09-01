高階智慧型手機搭載3D感測滲透率逐步提升，且5G帶動其他新興應用，可望推升VCSEL產值，根據TrendForce預估，2021年3D感測用VCSEL總產值將上看18.42億美元，年成長達53%，深耕VCSEL多年的砷化鎵廠—穩懋(3105)可望成為最大受惠者，急起直追的宏捷科(8086)亦有機會分食市場。

目前應用於消費性電子產品市場的3D感測方案，包含結構光、飛時測距(ToF)、主動雙目視覺等功能，其中飛時測距(ToF)使用範圍廣泛，且具有反應速度快、識別範圍大等優勢，TrendForce旗下光電研究處表示，今年初原預估將有10款以上高階機種可能採用3D感測方案，有望帶動3D感測用VCSEL總產值至14.04億美元，但新冠肺炎疫情重挫全球智慧型手機出貨，且近年印度消費市場拉升中低階手機的需求量，減緩手機品牌廠推動高階機種導入3D感測方案的速度，推估2020年行動裝置(手機與平板電腦)搭載3D感測用VCSEL總產值將下修至12.07億美元，年成長12%。

儘管今年VCSEL總產值未如預期，主要手機品牌廠—蘋果(Apple)與三星(Samsung)已分別在iPhone、iPad Pro等產品，以及S20+、S20 Ultra 5G等機型採用飛時測距功能，直接式飛時測距更具備省電的優勢，未來若結合5G傳輸，以擴增實境搭配手勢控制，將進一步強化互動式體驗效果。

TrendForce分析師吳盈潔表示，3D感測為手機品牌廠旗艦機在規格競賽中的重要指標，主要應用於後鏡頭，功能包含測距、圖片虛化效果、3D物體識別、空間建模與擴增實境，未來將進一步搭配5G傳輸功能，成為高階機種的標準配備，預計2021年3D感測用VCSEL總產值將上看18.42 億美金，年成長達53%。

目前3D感測主要供應商為AMS、Finisar、OSRAM、II-VI、Lumentum、SONY、全新(2455)、光寶(2301)、宏捷科、穩懋等，其中穩懋及宏捷科受惠於3D感測帶動VCSEL需求增加，相關產品出貨穩定成長。

此外，3D感測方案也可透過擴增實境進行室內陳設，或作為房屋改建、空間增建的設計基礎；甚至進一步與遊戲整合，預期將有機會透過異業合作帶來另一波商機。

(時報資訊)