機電工程與環保污泥處理廠—同開科技(3018)看好台商回流政策刺激與台灣營造產業洗牌，目前在手訂單已達40億元，隨著主要客戶工程案件順利保持施作工程的進度下，同開表示，下半年營收可望成長趨勢。

中美貿易戰及新冠肺炎疫情，各國政府為救經濟，加大力道推出補助該國企業分散產能的計畫，根據台灣經濟部投資台灣事務所近期統計，「投資台灣三大方案」已吸引588家企業，投資額高達1.68兆元，創造相關營造與機電工程良好的業務發展空間。

同開本業營造與機電工程之營收比重高達80%，受惠於本業營造與機電工程案件保持良好的施作進度，且公司持續強化營業成本、費用控管，同開今年上半年每股稅後盈餘為0.02元，累計前7月合併營收8.93億元，年增45.58%；同開表示，受惠食用油品及榖製品製造業之新建廠房營造、大型風電興建及智慧監獄機電整合工程等相關工程案件認列，帶動整體營收表現明顯提振，尤其法務部矯正署外役監獄工程案件因須結合綠建築、智慧建築、智慧監獄等工程技術、複雜度較高，因此，隨著主力工程案件進入施作高峰，推進營收規模放大的同時也挹注上半年整體毛利率達10.21%。

同開表示，公司於高科技無塵室和工業廠房機電工程整合施作方面，擁有各類應用技術整合及高素質的工程人員等，可滿足大型及小型工程良好施作管理能力並兼顧優異工程品質，有效降低客戶無塵室與機電工程成本提升良率，公司將憑手握多家包括半導體、光電面板、生技醫療等產業的工程實績，且獲客戶高度信賴與肯定，持續爭取更多工程案件合作機會，擴大機電工程營運規模，並對整體營運帶來正面的挹注。

展望下半年，同開表示，台商回流政策刺激與台灣營造產業洗牌，讓本業營造與機電工程成為集團營運穩健成長的亮點；同開在整體工程案件進入施作高峰，隨著工程完工比例陸續認列營收挹注下，有助此成長動能持續延續至第四季，預期將保持下半年營收良好的成長態勢。

再者，目前台灣工廠用地的需求已水漲船高，且大型營造工程集團承攬工程量皆已滿載水位，同開將馬不停蹄拓展公司營造與機電工程部的接單範疇，有望爭取更多台灣地區高科技廠、一般廠房、自動化生產線廠等擴建投資，推升同開持續保持良好的訂單能見度，目前在手訂單已達40億元、能見度達3年，隨著主要客戶工程案件順利保持施作工程的進度下，有望挹注未來集團營運保持良好的成長動能。

(時報資訊)