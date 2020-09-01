台灣IC設計大廠聯發科在7月底法說會信心喊話，今年下半年營運展望可期，當時也有多家大刑研究機構調升聯發科目標價至千元以上，其中也預期在美國華為禁令之下，聯發科有機會成為華為旗艦級處理器晶片第三方來源，但在美方8月加緊華為禁令，聯發科出貨機會渺茫，股價整個8月跌掉20%。不過，還有是法人看好聯發科未來展望，並稱聯發科在5G市占率能達到5成。

聯發科2020年第二季財報顯示，Q2合併營收676.03億元新台幣，季增11.1%、年增9.8%，毛利率為 43.5%，較第 1 季增加 0.4 個百分點，年增1.6個百分點，創近4年半以來新高。

執行長蔡力行當時指出，Q2在居家辦公、遠端學習等需求，帶動電源管理IC、WiFi 6出貨暢旺，各大手機廠牌持續導入5G，激勵5G手機晶片出貨表現，合併營收繳出優於預期的表現。蔡力行預測，今年5G手機銷量約1.7~2億支，其中，大陸上半年5G市場出貨4,000萬支，預期上半年出貨將達6,000～8,000萬支，與上半年相比可望明顯成長，大陸市場整年將達1～1.20億支，聯發科在全球市占率可達2成、大陸市占率更有機會攀上4成。

蔡力行預期，進入Q3後，包括5G晶片、電視晶片、遊戲機及ASIC等產品線出貨表現強勁，加上開始供應非大陸客戶的5G智慧機晶片，看好5G效應下，動能將持續到年底。

至於華為禁令，聯發科則是在上周發出一份簡短聲明，強調聯發科尊重執行相關禁令和國際貿易的規定，並依照相關規定對美方提出出貨許可申請。依照美方5月15日發出的禁令規定，所有涉及限制的企業都必須在9月15日起暫停出貨給華為。聯發科強調，美國新規對短期營運無重大影響，Q3目標季營收將維持825~879億元新台幣，季增22%~30%。

據中央社報導，法人認為，聯發科無懼華為禁令，正面看待5G市場優勢，預期OEM廠商在競爭之下，對聯發科的5G晶片方案需求仍強勁，加上聯發科今年在大陸市場較競爭對手高通取得更大市場份額，並預計在今年底，聯發科的5G晶片市占率有機會超過40%，甚至上看50%。

(中時新聞網)