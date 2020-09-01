北市創校逾70年的私校育達高職，自今年6月15日起改名為「育達學校財團法人台北市私立普林思頓高級中等學校」，改名後更增設國際班，推廣雙語教學。但今年開學卻被爆出小學部開學僅招收到1名學生，疑似每學期學費高達41萬元導致。不過普林斯頓校方表示，招生將持續到九月底，不管最後招收到幾位學生，都一定會開課。

台北市教育局於今年6月發函致各級學校公告，表示創校71年的「育達高職」正式更名為「普林思頓高級中學」。將結合雙語教學，增設國際高中、國際國中及國際小學部。校長劉育仨先前受訪時表示，改名是因學校定位要更改，未來仍會保留育達高職部，他更透露，其實當初在改名時，除了參考美國名校普林思頓，也曾經考慮取作劍橋、哈佛等名校。不過卻傳出開學僅1新生報到的窘況。

據了解，8月31日開學這天，國小部竟然只有1名學生完成報到手續；有2個班的國中部更慘，連一個人都沒有。推測疑似因普林思頓小學部每學期學費要價高達41萬元，比起許多私立小學昂貴許多，讓很多家長望之卻步。不過根據教育局規定，普林思頓在9月底前仍可繼續招收新生，就算最後只有招收到1名學生，也須正常上課、盈虧自負。

根據《三立新聞》指出，校方則回應表示，目前仍持續招生中，人數尚未底定。由於學校採逐年招收制度，今年招生時間短，加上小學部只招收小一新生，不同於其他學校，老師也需經過學思達教學法長時間的培訓才能授課。校方強調，無論最後有幾位學生，學校一定會開課，「董事長對此相當堅持」。

(中時新聞網)