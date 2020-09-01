蔡政府開放美豬進口，引發國人擔心吃到瘦肉精豬肉有害健康，台南市長黃偉哲超前部署指示農業局推動國產豬牛肉標誌政策，凡具有營利事業登記證的餐廳業者、食品業者、通路商、加工食品商等，均可透過民政系統受理相關標章的申請，以便張貼識別肉品來源，讓消費者可以自由選購，目前已受理64件，張貼42張認證標章。

民政局表示，全市各區公所昨天均已設置「國產豬（牛）肉標章申請作業單一窗口」，受理商家申辦，截至今天已受理64件，張貼42張認證標章，民政局暨各區公所將極力宣導商家踴躍申辦張貼，並鼓勵民眾多選用國產豬肉與牛肉。

民政局還強調，為了讓消費者吃得安心，台南市「國產豬（牛）肉標章」標章政策已上路，申請的業者必須接受衛生單位不定期稽查，一旦有標示不實，將依相關法規開罰；此外，由於許多店家都堅持使用本產的豬（牛）肉，消費者如果看到這個標章，也可以放心消費。

(中時 )