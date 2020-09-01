群聯電子（8299）宣布推出世界最大容量15.36TB企業級QLC固態硬碟（SSD）儲存解決方案。相較於HDD，群聯指出，企業級S12DC QLC SSD儲存方案能針對讀取密集儲存應用（Read Intensive Storage Applications）提供更高的效能、更低的功率消耗、以及更高的伺服器機架儲存安裝密度，對於全球的企業伺服器客戶而言，是一大福音。

TRENDFOCUS SSD研究副總裁Don Jeanette表示，自2020年起，QLC SSD在資料中心市場的採用率將持續攀升。而QLC NAND的每單位4位元特性（4 bits/cell），將有效地降低SSD儲存單位成本，並為這些讀取密集型應用客戶提供更多長期價值。

此外，TRENDFOCUS也預估企業級SSD市場將維持每年1000萬顆的市場規模，而尋求高容量與低成本SATA SSD儲存產品的企業伺服器及資料中心客戶，高容量的企業級QLC SSD產品將是非常好的選擇。

群聯董事長潘健成指出，群聯致力於為客戶提供能客製化且技術領先的儲存方案。此次發布的企業級S12DC 15.36TB QLC SSD解決方案，不僅是目前市場上最高容量的企業級 QLC SATA SSD，更重要的是，群聯能為全球企業級SSD客戶提供完整的客製化服務，以滿足各種不同客戶的應用系統，進而提供最佳的效能優化以及產品差異性。

(工商 )