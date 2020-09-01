瞄準國旅熱，台灣自主汽車品牌納智捷宣布，攜手捷安特、格上租車，推出納智捷URX「深渡試假」方案，可以四七折優惠開新車出去玩兩天，同時邀請單車達人帶頭推廣大車帶小車、開到哪玩到哪的樂活旅遊新型態。

納智捷表示，台灣素有自行車王國美譽，自行車旅遊不僅可以深入探索各地之美，還可兼顧運動紓壓，是後疫情時期的出遊首選。對於戶外運動愛好者，在選擇車輛上除了安全與科技外，空間運用上的多變設計巧思，也是影響購車重要選擇。納智捷的URX 5+1樂活款，以獨特斜坡板設計與彈性空間配置，主打「多功能用途」的品牌操作策略，占URX車系近六成的銷量，打中消費者心坎。除了在載物上省去了許多時間與體力，更是目前SUV車款中唯一自行車不需拆除前輪即可直直放上車，可以輕鬆勇闖自行車秘境，體驗台灣之美。

兩大台灣自主品牌納智捷與捷安特攜手合作，9月合作推出「試駕抽萬元捷安特」活動，凡於納智捷官方網站線上預約任一車款，完成試乘體驗，周周抽總價值超過130萬元共100台捷安特公路自行車，台灣雙捷齊力推廣四輪x兩輪自行車樂活之旅。

納智捷表示，因應後疫情時代，民眾多以開車取代搭乘大眾運輸工具，URX 5+1樂活款以一車多用途的車格定位、滿足全齡使用需求，獲得越來越多消費者的支持與肯定；為讓喜愛納智捷的車迷朋友輕鬆入主購車無負擔，限時推出「台灣雙捷 雙重喜悅專案」，凡於9月購買納智捷全車系，可享高額喜悅購車金、3萬元保險抵用金，茶多酚負離子PM 2.5濾網、舊換新5萬元不必等多項好禮，特定車系更加碼贈送原廠導航、MAXPRO全車隔熱紙與造型無線吸塵器；同時。

納智捷針對URX 5+1樂活款好康優惠價：URX 5+1樂活智行款：84.8萬元／URX 5+1樂活環景款：94.8萬元外，再加贈原廠導航、MAXPRO全車隔熱紙與造型無線吸塵器；購買URX ADAS智駕版以上車款，免費升級價值2萬元的腳踢感應電動尾門等優惠。

(工商 )