是德科技（Keysight Technologies Inc.）是推動全球企業、服務供應商和政府機構網路連接與安全創新的技術領導廠商，該公司日前宣布捷普科技（Jabil）選用是德科技5G裝置測試解決方案，來滿足5G產品在設計和製造流程中的驗證需求。

捷普科技是全球製造解決方案領導廠商，專門提供全方位的設計、製造、供應鏈和產品管理服務。該公司最近採用是德科技5G裝置測試解決方案，來滿足電信、智慧家庭、工業物聯網和醫療保健等多個產業廣泛的驗證需求。

捷普科技資深總監Jiliang Zhang表示：「是德科技5G測試平台使得我們能夠因應不斷發展的標準，並能以靈活、經濟有效的方式實現創新。」

捷普科技旗下的客戶遍及各個產業，其中很多客戶正積極透過數位轉型，朝著第四次工業革命（4IR）的未來方向邁進。是德科技以軟體為中心的測試、量測、安全和最佳化解決方案，可支援不同技術領域的業者進行數位轉型，包括5G NR、高速數位和虛擬化無線存取網路（vRAN）。

是德科技通訊解決方案事業群資深總監曹鵬表示：「是德科技是許多知名品牌和OEM大廠的解決方案合作夥伴，很高興捷普科技選擇我們的UXM 5G無線測試平台，來推動其先進研發計劃。是德科技很樂意為無線標準制定組織（SDO）和產業集團貢獻一己之力。透過這樣的經驗累積，我們得以提供經過驗證的完整測試案例，以加速進行5G NR裝置的符合性驗證。」

(工商 )