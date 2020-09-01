新竹縣竹北市高鐵特區傳出惡狼隨意性侵案件。新埔鎮一位黃姓男子，2019年7月間掛上竊來贓車車牌，在高鐵特區內隨意尋找性侵的目標，2名11歲女童慘遭毒手。法院一審重判12年有期徒刑，二審經上訴後，仍判刑11年。

據《ETtoday新聞網》報導，38歲黃男在事發前月竊走一塊機車車牌並放於車廂內伺機犯案。去年7月26日時，黃男掛上偷來的車牌，騎車到高鐵特區附近後，便隨機尋找犯案目標。

當時他湊巧遇上兩位年僅11歲的女童正要前往公園玩耍，停妥機車後便從後方一步步接近女童，黃男一把抱起其中一位女童，以手摀住嘴巴後，強迫脫下女童的內褲更快速將手指插入其下體，導致大量出血。另一位女童想解救同伴，但卻也因此被黃男盯上，同樣被手指侵犯下體。

黃男犯後隨即逃逸，更換下假車牌並棄置河中，犯後還謹慎修剪指甲以防證據留下，心思縝密的可怕。檢方依其罪行重大向法院申請收押，黃男竟當庭痛哭失聲，意圖想博取同情。

法院一審依妨害性自主罪重判12年有期徒刑，案經上訴，法院仍認為其性侵2女童的罪狀屬實，二審仍判處黃男共計11年有期徒刑，全案可上訴。

(中時新聞網)