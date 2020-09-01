針對中美關係持續緊張與在南海對抗升高，《環球時報》總編輯胡錫進表示，解放軍一直在加強「今晚就投入戰鬥」的準備，一旦中國大陸遭到軍事挑釁時，就會毫不猶豫展開反擊。

胡錫進表示，目前南海的局勢正在變得愈發緊張，中方願與美方合作加強對潛在軍事摩擦的管控，我們非常不想中美兩軍之間在南海發生衝突。但解放軍一直在加強「今晚就投入戰鬥」的準備，中國大陸在遭到軍事挑釁時會堅決以必要方式反制，一旦遭到攻擊，解放軍的反擊會毫不猶豫，目前正在進行的軍事演習就是針對可能的最壞事態開展的。

胡錫進指出，美國國防部聲稱，解放軍往南海發射4枚導彈，包含東風-21D和東風-26B，這些「航母殺手」讓美國海軍有所畏懼，美國在中國周邊海域的王牌是航母，「這是一種無聲的警告，看來警告的確產生了作用，震懾了美軍」。

他說，美軍偵察機在南海上空飛行，美軍馬斯廷號導彈驅逐艦也擅闖西沙領海，美國軍艦近來在南海巡弋演習的力度堪稱近年最高的之一。美軍不斷來南海秀肌肉，華盛頓公開表示「美國要主導太平洋」，而它的發力焦點就是南海。若說南海軍事化，美國是最大的動力和源頭。

胡錫進表示，「真正把南海軍事化的是美國的航母」，美國在南海增加針對中國的軍事活動時，解放軍也隨之展開演練，如果美國航母有在南海向解放軍發起攻擊的預案，那麼屆時東風-21D、東風-26B這兩款導彈，就是為那些航母準備的。

(中時新聞網)