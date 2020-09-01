美國高通公司（NASDAQ：QCOM）旗下子公司高通技術公司發表高通Snapdragon 732G行動平台，這是繼Snapdragon 730G之後的新一代產品。Snapdragon 732G旨在實現沉浸式遊戲體驗，提供更聰明快速的人工智慧與加速效能，包含較前代產品更加升級的GPU與CPU。

高通技術公司產品管理副總裁Kedar Kondap表示：「Snapdragon 732G行動平台將帶來強大的電競體驗、精密的終端側人工智慧及優越性能。我們很高興能與POCO合作，於全球推出搭載增強版Snapdragon 732G的全新POCO智慧型手機。」

POCO Global產品負責人Sam Jiang表示：「我們對於即將推出的POCO智慧型手機，以及與高通技術公司的合作感到非常興奮，這讓我們推出市面上第一款搭載最新Snapdragon732G行動平台的裝置。我們認為這個裝置將為中階類型的產品設下新標竿，徹底地重新定義手機價格與功能之間的關係。」

(工商 )