宏碁集團創辦人施振榮指出，臺灣發展智慧醫療，可以結合資通訊（ICT）、人工智慧（AI）的優勢，這是臺灣的優勢、也是臺灣應該成為世界第一的目標，期許臺灣能在堅實的ICT硬體基礎上，成為世界的創新矽島（Si-nnovation）、東方矽文明發祥地（Si-vilization）。

施振榮是在1日的BTC會議中以「生技產業的全球戰略布局」為題演講。他表示，智慧醫療的「新多維微笑曲線」理論，主要是「共享」現有的有限資源為始、以用戶的「體驗」為終，採用設計思考，來研發、探索新的商業模式，進而實現共享經濟、體驗經濟，從以外銷為主軸，轉變成內需帶動外銷的發展模式。

他認為，過去台漢在全球扮演B2B的代工角色、不直接面對水費者，未來如果要發展B2C，預計還要50年以上才能真正建立，也需要更多醫界的參與。未來台灣長期需以強化B2B2C為策略，例如英特爾公司的「Intel inside」就是B2B2C的成功範例，說明以品牌形象貫穿到消費者，可以創造更高的無形價值。

因此，他建議政府政策應該扮演助攻角色，不是只有「管制」，也要和產業「發展」，兩者並重，如：TFDA的時效、健保署給付TFDA核准的智慧醫材、國健署採用TFDA核准的智慧醫材，以及經濟部共同孵化及扶植成功案例等，都是「發展」的戰略佈局。

施振榮表示，臺灣數位防疫產業的成功，已經創造了很好的臺灣國際品牌。他和TRPMA 台灣研發型生技新藥發展協會理事長張鴻仁正共同發起「數位防疫產業大聯盟」，為智慧醫療產品服務的台灣形象及國際化超前部署。

(工商 )