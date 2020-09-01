入秋換季的時節即將來臨，夢時代三樓蛋型空間現正舉辦「居家聯合特賣會」，即日起至9月14日止，集結飛利浦實用家電及1929比得兔秋季寢具，推出逾百款精選商品，現場規劃「氣炸料理」、「精品咖啡」及「居家防疫」三大實演區，讓民眾充分了解商品特性，精準消費。折扣最低1.5折起，指定消費滿5,000元再贈500元電子特別券，添購換季居家用品，相當超值划算！

夢時代居家聯合特賣會自即日起祭出多款振興優惠商品，購買微電鍋及三刀頭電鬍刀只要3,000元，變頻電磁爐及冰沙活氧果汁機合購價2,000元，而比得兔的銀河童話絲毯振興價僅需1,000元。並看準消費者換季購物需求提升，分別依據居家防疫、安心飲食、潔白靚牙及開學必備等四大主題，網羅空氣清淨機、萬用鍋、音波振動牙刷及兒童寢具旅行組等多樣精選商品，方便民眾一站購足全家人的日常生活家用品。

夢時代表示，即日起至3樓居家聯合特賣會購買飛利浦指定商品滿25,000元，贈限量氣炸鍋。現場另有「比得兔休閒生活舒眠小枕彩繪活動」，國小一年級至六年級學童皆能免費參加，小朋友可發揮創造力和想像力，彩繪專屬自己的小抱枕。此外，於9月14日前，完成比得兔指定任務，亦可免費兌換羅漢松幼苗，限量1,000盆，邀請民眾一同植栽、守護地球生態！

(工商 )