呂思緯（鼓鼓）1日受邀擔任「2020國家技能週第50屆全國技能競賽」啟動記者會應援大使，他學生時期打過不少工，曾做過賣場收銀員、樂器行櫃台，還因為有親戚在當工頭，而到工地打雜，他謙稱因為不是本科系，沒有專業技能，只能做些簡單的東西，「在工地打工很好玩，因為一整天下來衣服一定髒兮兮，到最後完全不怕髒。」開玩笑說是光明正大玩泥巴戰的好理由，不用擔心被媽媽罵。

鼓鼓為2020國家技能週量身打造主題曲〈Pro Der〉，「Pro」代表專業、有能力，更是強者的代名詞，他今首次公開演唱，〈Pro Der〉MV也已於YouTube頻道首播。他在MV中，一口氣扮演髮型師、木工、焊接工、廚師、維修員、汽車噴漆人員等角色，穿著各行各業專業制服，架勢十足。

鼓鼓呂思緯今擔任技能競賽應援大使。（粘耿豪攝）

而鼓鼓即將在11月21日於北流舉辦「聽到請回答Connecting…」巡迴演唱會，是鼓鼓出道至今極致散發自我能量的一場大型表演，一場融合精彩演唱、帥氣舞蹈、樂器飆玩等個人魅力集大成的感官大秀即將登場。

鼓鼓呂思緯今擔任技能競賽應援大使。（粘耿豪攝）

(中時 )