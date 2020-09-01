全國義民祭在新竹將進入祭典高潮，新竹市金山里長也是地方文史工作者的吳慶杰，從歷史角度建議新竹市有必要另成祭典區成為第十六大庄，才能凝聚都市化客家人的向心力，義民廟總幹事魏北沂對此提議表示，樂觀其成。

吳慶杰說，乾隆五十一年林爽文反清事件，新竹市舊城區、十八尖山下與金山面等地區為義民軍的古戰場，義民廟修建後從新埔的業戶開始四大庄不斷增加到目前的十五大庄。

民國71年縣市分家後，新竹市前溪里為枋寮庄祭典區，金山面與九甲埔為六家庄祭典區，柴橋里、茄苳里、東香里、大湖里為大隘庄祭典區，亦即今年的輪值區。

吳慶杰說，義民廟早期祭典輪值是由當時大家族擔綱總爐主，而且採取世襲制，現在因某 些因素產生新任總爐主，透過領調、緣金與奉飯制度動員信徒，大家與有榮焉參與祭典，順利被整合進龐大的義民祭典系統內。

吳慶杰認為，從歷史、族群與事件發生點來探討，目前義民廟十五大庄祭典區，新竹市只有少數地區被納入，實有必要另成祭典區，單獨成為第十六大庄，對都市化的新竹市客家人才能凝聚向心力，更能打破對義民爺的冷漠與疏離感。

義民廟總幹事魏北沂說，在縣市分家行政區域重新畫分後，新竹市很多地區未納入義民廟祭典區，的確讓南寮等地區很多客家人無所適從，如果新竹市要獨立成為第十六大庄，廟方是樂觀其成。

魏北沂認為，新竹市可以透過公家機關或民間自發性團體，主動向義民廟董事會申請成立第十六大庄，增加新竹市祭典區將能擴大義民信仰，同時新增的董事可加強義民廟財務監督，也能杜絕以往廟產遭挪用的情形。

(中時 )