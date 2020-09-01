台灣樂天市場宣布今年「99購物節」將於9月1日至9月10日舉行，攜手近百間人氣店家推出「暢秋紅牌大賞」，各項必買爆品好康優惠最低5折起，再送每位會員三張「樂購券」，最高共可折抵3,000元！

根據518人力銀行調查，近6成收受三倍券的店家表示業績因三倍券而成長有感，其中約半數業績成長幅度大於10％以上，並有7成雇主考慮增加人手。行政院長蘇貞昌亦於上週四(27)指出，目前紙本、數位綁定三倍券的領取人數已超過2200萬，7月零售業營業額達3,351億元，年增2.5%；不但終止了持續5個月的負成長，營業額也創下同期新高，年增率達2.5%。

而在電商方面，經濟部統計處的數據則顯示，電子購物業至6月為止年增率成長了19.1%，說明疫情加速消費者購物習慣往線上轉移，且下半年電商旺季即將到來，預計消費者信心也將進一步回升。對此，台灣樂天市場準備在9月1日至9月10日的「99購物節」，祭出超狂優惠，包含攜手小三美日、LEVIS、玉如阿姨內衣、NewBalance等近百間人氣店家推出「暢秋紅牌大賞」，各項必買爆品好康優惠最低5折起，再送每位會員三張「樂購券」─ 凡透過樂天市場APP於指定店家消費滿千元，訂單即無條件享9折優惠，單筆訂單最高可折1,000元，3張「樂購券」最高共可折抵3,000元！指定銀行滿額再享10%回饋，讓大家在入秋之際也能盡情買個夠！

另一方面，樂天市場行銷部部長魏鴻斌進一步指出，大多數的樂天市場會員與店家都十分了解如何利用站上複雜的優惠機制創造更高的折扣比例，而高單價的品項則從中受益最多。從歷年數據來看，約有三成以上超過萬元的商品是在組合優惠超過9折的情況下售出；另一方面，高單價品項如智慧型3C、珠寶等商品由於具備一定的保值功能，也經常被消費者視為「買了絕不會錯」的商品；舉例來說，受到最近黃金市場價格上揚的影響，站上在一個月內了賣出約50條，且全部成交訂單都有搭配站上折扣，使消費者能以更低的價錢買入，成為小額投資族群的另類理財管道，而今年「99購物節」向全站發放的「樂購券」更是樂天市場史上首次為金條推出9折優惠，預期買氣相當樂觀。

樂天市場站上的原創商店「玉如阿姨」以及「貓兒干村」在今年99購物節亦推出自創的手作商品，包括玉如阿姨的全店限時399免運、貓兒干村花生糖買一送一，讓喜愛原創自製商品的消費者以更優惠的價格購入。

樂天市場流通推進本部本部長劉明煌指出樂天市場是台灣在地店家進入電商，實行數位轉型，進而走向國際的可靠平台之一。今年為止，有超過2000家網路原創店家及品牌加入樂天市場，顯示台灣在地店家對樂天的信賴。樂天很高興能支持這些網路原創店家，以完善的顧問服務、物流、金流等支援，讓原創店家更關注於提升手作品質，帶給消費者更優質的商品。

針對本次樂天市場「99購物節」Top5必買人氣商品包含：（1）晶漾時尚金飾鑽石 黃金金條 (1台錢) ：國際標準9999純黃金，附有專屬包裝盒與黃金保證卡，小資族理財、保值的好工具。(2)玉如阿姨內衣 嗨酷運動內衣：知名人氣本土品牌玉如阿姨的不外擴運動內衣，為胸部提供舒適、穩定、透氣排汗的穩定支撐。(3)NewBalance旗艦店 中性深藍復古鞋：深藍色的內斂風格搭配復古的版型設計讓這雙鞋成為不退流行的經典款。(4)LEVIS官方旗艦店 男款藍染長袖襯衫：採用修身版型與簡約的單口袋的設計，精工的藍染色調則顯得低調又有個性。(5)小三美日 直覺 sweet touch 職業洗髮精(2000ml)：清爽透明質地由SPA級植物精油打造，完全不含矽靈，在洗頭同時也緩解了整日的疲勞。網友們不可錯過。

(科技)