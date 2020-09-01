國道3號大林段小客車、物流車擦撞 1婦CPR後恢復生命跡象 18:042020/09/01 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道3號大林段下午發生一起車禍，一名婦人受困車內，消防人員利用破壞器材後脫困。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天下午3時許南二高北上靠近梅山交流道口處發生車禍，一輛自小客車與物流車發生擦撞，自小客車副駕駛1名女性一度失去生命跡象，經救護人員搶救恢復後緊急送往醫院急救，詳細事故原因待國道警方調查。 縣消防局指出，下午3點16分接獲民眾報案於南二高北上279公里處發生車禍，到場後發現3名傷者，其中小客車副駕駛受困，以破壞器材將其脫困，小客車及物流車駕駛皆輕傷，分別由救護車送往大林慈濟醫院及灣橋榮民醫院就醫。 (中時 ) #小客車 #醫院 #物流 #客車 #車禍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 西濱2死3傷重大車禍 3人送醫暫無大礙 15:482020/09/01 社會 計程車駕駛疑精神不濟 連續擦撞2車翻覆 11:132020/09/01 社會 男深夜酒後騎車撞上前方停放車輛 機車零件散落一地當場失去生命 13:062020/08/31 社會 台南媽駕車送5歲女開學 酒駕男逆向正面對撞 母女幸運輕傷 12:142020/08/31 社會 花蓮86歲老翁變換車道不當猛撞安全島 人車翻覆當場死亡 15:032020/08/31 社會 2 清潔工台61線撿垃圾慘遭砂石車追撞 屍塊噴滿地慘死 14:522020/09/01 社會 衰遇三寶突左轉 警重機攔腰撞飛滾四圈 11:222020/08/31 社會 愛車熄火發不動 熱心警幫忙加油助返家 13:302020/08/31 社會 男好心請灑水車司機喝西瓜汁 竟加料下藥洗劫財物 15:082020/08/31 社會 頭份所員警即刻救援 阻民眾自殺 16:272020/09/01 社會 社會熱門新聞 鄉民曝高雄失蹤少女破案神隊友 大讚沒「她」警察不會快速找到人 - 社會 高雄少女慘被黑色「電項圈」控制 羅姓前保全恐嚇：不聽話就電妳 - 社會 失聯少女密室夾層曝光 2坪大靠巨型鯊魚玩偶陪伴 - 社會 保全界李宗瑞撒「手機煙霧彈」！200警力翻遍北台灣才找到失蹤少女 - 社會 高雄少女被套電擊頸圈困密室66小時 最新驗傷結果出爐 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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