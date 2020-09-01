今天下午3時許南二高北上靠近梅山交流道口處發生車禍，一輛自小客車與物流車發生擦撞，自小客車副駕駛1名女性一度失去生命跡象，經救護人員搶救恢復後緊急送往醫院急救，詳細事故原因待國道警方調查。

縣消防局指出，下午3點16分接獲民眾報案於南二高北上279公里處發生車禍，到場後發現3名傷者，其中小客車副駕駛受困，以破壞器材將其脫困，小客車及物流車駕駛皆輕傷，分別由救護車送往大林慈濟醫院及灣橋榮民醫院就醫。

(中時 )