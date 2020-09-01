新住民透過餐桌料理文化，讓台灣民眾擁抱及接納她們。（林雅惠攝）

新住民高珊珊分享製作的俄羅斯布林餅。（林雅惠攝）

高雄市新住民人口將近6萬餘人，不少嫁入台灣超過10年的新住民，仍與社會格格不入，社會局為了協助這些新住民，透過餐桌料理文化讓台灣民眾擁抱新朋友，學習互相尊重與看見彼此不同的文化特色。

來自尼泊爾的柯沃靼，與太太在尼泊爾相識相戀，來台生活已經15年，沃靼說，在台灣想要吃到道地的家鄉味可不簡單，這次他準備了在台灣難得一見的尼泊爾料理，也是沃靼與家人最喜歡的尼泊爾馬鈴薯沙拉與烤肉。

蒙古人一定會騎馬、住蒙古包嗎？來自中國內蒙古的王芳說，許多人對於內蒙古總帶著好奇的眼光，她希望分享她的生活文化外，教大家做平常最愛料理的羊肉汆麵，可以品嘗到鮮美的羊肉。

來自俄羅斯的高珊珊分享俄羅斯布林餅，她表示，布林餅是俄羅斯傳統節慶的應景食品，其外觀類似台灣可麗餅，俄國人吃布林餅多是快樂的團聚時光。

來自柬埔寨的閤芸則是透過柬埔寨料理方法，教大家做出不苦的家常柬式苦瓜封及甜點，讓大小朋友都重新愛上苦瓜料理。

為拉近市民與新住民的距離，社會局鳳山「新住民家庭服務中心」自9月13日起，推出6堂「餐桌上的飲食」課程，盼透過各國料理讓民眾認識不同國家的生活故事。

(中時 )