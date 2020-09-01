新冠疫情延燒數月，新北市樂齡學院「松年大學」也受影響，相較往年班班報名全額滿的盛況，今年2萬個名額中，迄今還有3000多個缺額待招生，預計9月中將展開新的一季秋季班；新北市社會局表示，課程都做好全面防疫措施，盼讓長者安心上課，歡迎55歲以上的銀髮族報名參加。

新北市松年大學共有春季班、秋季班，今年春季班因疫情影響，3月起全面停課，開放延後到秋季班繼續上，有動態的歌唱、舞蹈、瑜珈班，也有靜態的電腦、書法、國畫、日英文語言班；不過根據社會局統計，春季班報名的2萬349名學員中，有3000名陸續退出課程，成為缺額沒人念，目前持續擴大招生中。

社會局老人福利科長林妏燕表示，秋季班共開設498班，每班上限55人、只要收滿30人即可開班，今年因疫情影響，且多數長者尚未接收到開班資訊，課程人數減少，「但還在每班30人的標準以上，尚無減班或併班的計畫」，歡迎55歲以上銀髮族報名參加。

社會局長張錦麗表示，為讓銀髮族安心學習，市府要求各分校加強防疫措施，除了備妥防疫物品外，也落實教學場地消毒作業，並增加學員活動間距，以及量額溫、戴口罩、維持社交距離，保持教室空氣流通。

(中時 )