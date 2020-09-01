美國新冠肺炎確診病例突破600萬，死亡人數超過18萬。民主黨人批評川普政府抗疫不力。川普回應說，美國在抗擊他所說的「中國病毒」方面正取得重大進展。

美國約翰霍普金斯大學9月1日發佈的新冠疫情統計數據顯示，美國的累計確診病例數和死亡病例數均為全球最多，分別為6030587

例和183597例。

無論是累積感染者人數、還是死亡人數，美國都居世界首位，並因此成為川普政府的批評者的一個主要話題和今年11月總統大選的一個主要競選議題。

美國之音報導，民主黨籍的眾議院議長裴洛西在一份聲明中說：「生命正在喪失，美國人民需要真正的、以證據和事實為基礎的領導，以擊敗這個邪惡的病毒。」

川普8月31日下午在白宮新聞簡報會上說，過去一個月來，美國新冠病毒新病例下降了38%。他還宣佈在疫苗研發領域取得巨大進展，包括阿斯特捷利康（AstraZeneca）公司的一款疫苗已經進入第三期臨床試驗。他說，再加上另一款疫苗的研發也進入最後衝刺階段，美國正在以創紀錄的速度研製出疫苗以擊敗他所說的「中國病毒」。

(中時 )