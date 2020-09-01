台南市政府文化局將於10月31日推出「2020台南藝術節」。（李宜杰攝）

受到新冠肺炎疫情影響，不少人對生活感到絕望，因此，台南市政府文化局以「為了在此相遇」為主題，於10月31日推出邁入第9年的「2020台南藝術節」，用藝術文化療癒人們的心靈。

策展人周伶芝表示，本次主題為「為了在此相遇」，其中分別是地方相遇、傳說相遇與社會相遇，將融合台南人文歷史、生態文化，帶來15場節目演出、創作呈現、講座及工作坊，帶領觀眾進入台南鹽水、柳營、後壁、安南、中西區等地方，發掘台南文化新生命。

今年藝術節開幕表演為《曙光之島》，是由台南在地表演團隊「十鼓擊樂團」網羅台灣各地民俗節慶、民族傳說、宗教儀式，以當代的節奏、旋律及肢體，譜出獻給島嶼的樂章詩篇。閉幕節目則為古名伸舞蹈團的《獵景》，表演場地為南瀛綠都心公園，歡迎市民屆時免費觀賞。

此外，延續2019年「社會參與型」計畫，今年藝術節首度企畫「社區策展」專題，邀請台南大小朋友一起玩創作、瘋藝術，不只帶領台南長者和學童共同創作藝術，還以觀察之眼、沉思之筆深入社區。

9月2日至22日為早鳥購票期間，享68折超值優惠，文化局也推出藝術節專書《偏偏遇見台南》套票，看戲送書限量200本，邀請市民朋友及國人一起來到歷史文化古都，用藝術文化療傷。相關詳情請密切鎖定台南藝術節主題網站及臉書粉絲專頁，或洽兩廳院售票系統查詢。

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