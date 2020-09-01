正修科技大學15名學生及鳳山浸信會25名國高中志工，深入屏東瑪家鄉禮納里達瓦蘭部落愛家實踐服務原住民體驗教育，藉此體會部落生活並增進多元文化，充實學生的暑期生活。

學生們透過劈柴、射箭、劈石頭及製作小米粽，深入體驗難得的部落生活，計畫主持人正修科大幼保系老師李秋霞指出，服務原住民社區主要是善盡大學社會責任；正修志工到廚房預備三餐，從切菜、烹調到清潔廚房與碗盤清洗，達到做中學的效果。

由於活動場地在教會，志工們難得體驗到教會的餐前謝飯、每日讀經、為營隊天氣、隊員生病代禱，參與主日獻唱詩歌，儘管志工非基督徒，卻也從忘我投入，感受到深深的平安與喜樂。

正修科大關愛中心聽障同學巴賜恩原本是當地居民，後來搬到屏東市，因參與本次活動而有機會回部落探望奶奶，巴賜恩更在營會獨舞，透過活動帶給兒童和志工成長。

第一次參加的幼保系老師李秋霞說，對有點怕人多的她來說，算是蠻大的考驗，原住民的劈柴、射箭、劈石頭及製作小米粽、竹槍等，電視古裝劇看到主角射箭的樣子，覺得超帥，但實際操作並沒有想像中的簡單，難得的經驗讓她留下美好回憶。

(中時 )