聯準會副主席克拉里達(Richard Clarida)於昨天發表談話，表示利率不會因為失業率下降而上升，美國國債殖利率應聲下降。美國國債殖利率下降導致銀行股走跌，並拖累美股走勢，終場收跌223.83點，終止美股連四漲。

台股早盤未理睬美股走跌，以上漲25.94點開出，隨後雖震盪走跌至平盤下，但加權指數隨著美股電子盤翻紅，指數亦跟著走高，終場收漲111.83點。蘋果公司拆股計劃，於昨天美股開盤後正式開跑，今晨該公司股價收漲3.39%，也帶動今天蘋概三王早盤同步開高，終場也全面收紅，台積電、大立光及鴻海分別收漲1.99%、4.14%和0.13%，其餘蘋概股則漲多跌少。

近來受到華為封殺令影響，而走勢偏弱的華為概念股，在指標股聯發科，因外資法人表示，雖有華為禁令的阻礙，但聯發科第3季業績目標仍可望達標，且聯發科到今年底在5G晶片市場的占有率，可望超過40%、上看50%，激勵聯發科股價走揚，終場收漲3.6%，並帶動華為概念股股價走揚，包括義隆、欣興、景碩漲幅皆於5%。

而相對於近期走強的航運股，今天則漲多休息，除了陽明大漲外，長榮、萬海及台航皆收黑。台股以技術分析觀察，今天雖收漲逾百點，但未能站上月線，且量能不足，短期多方力道偏弱。

不過，在川普政府因大選將至，政策持續偏多，加上美國經濟數據開始轉好，將有利於美股持續走揚，並有望帶動台股指數走高，明日續彈可期，但面臨月線反壓不小，切勿追漲殺跌，以「守株待兔」方式逢低布局，是最佳策略。三大法人現貨買超51.82億，外資現貨買超38.32億。

（本文作者為中華財經台分析師黃世民）

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(中時新聞網)