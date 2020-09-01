蝦皮購物《99超級購物節》讓你好買又好玩！自8月24日暖身起跑後，5大熱門款遊戲「蝦蝦果園」、「蝦轉盤」、「蝦皮大富翁」、「蝦皮消消樂」、「衝吧蝦小編」與2款全新互動遊戲「蝦皮泡泡王」、「蝦皮連連看」，單週累計超過3千萬人次參與，越放肆玩就越有機會拿到大獎，《99超級購物節》期間預計送出總計破千萬獎勵！其中新遊戲「蝦皮泡泡王」因簡單上手又考驗用戶反應，能夠打發時間又設計可愛，初次推出就創下單週近400萬人次玩的佳績；此外，9/7蝦皮遊戲日、9/9 99超級購物節正式日當天，只要參與站上遊戲，就有機會抽到iPhone SE、TOYOTA 9.9萬購車金等神秘好禮！

蝦皮購物鞏固「娛樂電商」定位， 自2018年起推出各種站內遊戲，透過遊戲互動、蝦幣好禮回饋、好友對戰等機制，強化消費者線上黏著度。據蝦皮購物統計，2020年參與遊戲的用戶中有近5成用戶是從2019下半年就開始玩站上遊戲的老手玩家，重複玩家數甚至高達近80萬人！今年《99超級購物節》遊戲也吸引眾多新玩家入坑、舊玩家回鍋，甚至創下超過800萬人次玩蝦轉盤、超過900萬人次為蝦蝦果園澆水的紀錄！

為升級消費者的娛樂體驗，蝦皮購物於今年《99超級購物節》全新推出「蝦皮泡泡王」、「蝦皮連連看」兩款遊戲，只要在限定時間內消除所有泡泡、或完成圖卡配對，即可獲得9/9當日飛利浦氣炸鍋及iPhone SE抽獎資格。另外，最受歡迎的「蝦蝦果園」於今年《99超級購物節》全新推出「蝦搖幸運樹」，即日起至9/9每日00:00、12:00搖水滴就有機會得到額外蝦幣，9/7遊戲日及9/9當日再另外抽折扣碼。此外，9/9正式日7款遊戲同步大加碼蝦小編純金金幣、三星人氣手機Galaxy M11、PS4 Pro、限量999蝦幣回饋券，及最大獎9.9萬TOYOTA購車金！

「蝦皮泡泡王」是一款考驗反應的遊戲，於時間內消除所有泡泡即可得分，最終積分可換取蝦幣、全站折價券、品牌抵用券等超值好禮，破關再抽飛利浦氣炸鍋！「蝦皮連連看」則是能與好友連線的連連看遊戲，考驗消費者觀察力，將2個相同圖案方塊連起來消除即可獲得積分，累積後可兌換蝦幣、全站折價券、品牌抵用券等超值好禮，9/9當日不僅可抽iPhone SE，9/9當日排行榜挑戰前9名更可直接獲得威秀雙人電影票！

蝦皮購物除提供各式好玩遊戲外，蝦皮動態也是提供用戶娛樂的一大項目，光2020上半年便創下日瀏覽量逾150萬的驚人佳績，今年《99超級購物節》更祭出破十萬元購物金及獎勵回饋用戶，即日起至9/9，只要完成蝦皮動態九宮格5條賓果線，即可抽999元購物金，完成8條線還可抽iPhone 11；另外，消費者只要於9/9前於每日發出的貼文留言，天天再抽999元購物金，留言越多機會越大！

(科技)